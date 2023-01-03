برگزاری یادواره شهدا نقش مهمی در تبیین ارزش های دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی که در آستان شیخ صدوق برگزار شد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم قدردان ایثار، جانفشانی و از خودگذشتگی های سردار حاج قاسم سلیمانی هستند، اظهار داشت: این ایتم فرصت بسیار مغتنمی است که تأثیر این جانفشانی ها برای جوانان تبیین شود.
شریف با تاکید بر اینکه ضروری است که تصویر سردار به درستی برای جوانان ترسیم شود گفت: دشمن به دنبال این است که تصویر ایشان را وارونه جلوه دهد و نباید بگذاریم این اتفاق بیافتد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آنچه که دشمن را برای همیشه با مشکل مواجه میکند، تکرار امثال شهید سلیمانی است عنوان داشت: طبق تاکید رهبر باید سردار سلیمانی را دست یافتنی و امثال این شهید بزرگوار را تربیت و به فضل الهی استعدادیابی کرد تا سردار سلیمانیها در بین امت اسلامی بیشتر شوند.
سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه در راستای تبیین و ترویج ارزشهای دفاع مقدس اقداماتی در دست اجرا میباشد افزود: برگزاری یادوارهها و کنگرههای شهدا در اقصی نقاط کشور میتواند نقش مهمی را در انتقال این ارزشها ایفا کند.
شریف اظهار داشت: راه اندازی سفرهای راهیان نور یکی دیگر از این اقدامات بسیار مناسب است و شاهد بودیم که قبل از کرونا راویان راهیان نور و دفاع مقدس جریان مقابله رزمندگان ایران اسلامی با دشمن را ترسیم میکردند.
وی همچنین به راه اندازی موزههای دفاع مقدس در مراکز استانها و شهرستانها اشاره کرد و عنوان داشت: این اقدام نیز در تبیین و انتقال ارزشها بسیار مؤثر است.
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