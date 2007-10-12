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۲۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

تا یک سال دیگر؛

ماموریت نظامیان آلمانی در افغانستان تمدید شد

پارلمان آلمان در نشست امروز خود ماموریت نیروهای نظامی این کشور در افغانستان را با اکثریت آراء برای یک سال دیگر تمدید کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نمایندگان پارلمان آلمان در نشست امروز خود با 454 رای موافق از میان 581 رای ماخوذه، موافقت خود را با تمدید مدت زمان حضور نظامیان این کشور در افغانستان اعلام کردند .

در این میان 79 رای مخاف نیز شمارش شده است .

آلمان سه هزار نظامی را در چارچوب نیروی ایساف( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت و ثبات در افغانستان) به افغانستان اعزام کرده که اغلب آنان در شمال این کشور مستقر هستند.

این در حالی است که پیشتر اتحادیه اروپا نیز آمادگی خود را برای ارائه کمکهای بیشتر به منظور تسریع در بهبود اوضاع افغانسنان اعلام کرده بود .

کد مطلب 567301

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