اعتراف به شکست طرحهای خرابکارانه آمریکا در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، 26 سازمان و موسسه ایرانی - آمریکایی از جمله موسسه NIAC با ارسال نامه ای به کنگره خواستار قطع بودجه 75 میلیون دلاری آمریکا که با هدف خرابکاری و برهم زدن اوضاع کشورمان تصویب شده بود شدند.



در نامه این موسسه ها آمده است : اختصاص این بودجه پیش از آنکه به نفع موسسه های فعال در امر دموکراسی باشد به ضرر آنهاست و فعالان دموکراسی در ایران نیز نظر مساعدی درباره این بودجه نداشته و با آن مخالف هستند.

در این نامه با اعتراف به بیهوده بودن تحرکات خصمانه و اقدامات خرابکارانه آمریکا در ایران آمده است : اختصاص این بودجه سبب شده تا تمام سازمانهای غیر دولتی (NGO) به عنوان یک تهدید بزرگ در ایران به حساب آیند.

امضا کنندگان این نامه ابراز عقیده کرده اند : ایران این بودجه را به عنوان مسئله ای برای براندازی نظام خود قلمداد کرده و با دریافت کنندگان آن برخورد می کند.

کنگره آمریکا سال گذشته این بودجه را در ادامه سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه آنچه "کمک به توسعه دموکراسی در ایران" خوانده بود تصویب کرد.



دولت آمریکا در ماه فوریه (بهمن 84) از کنگره خواسته بود 75 میلیون دلار بودجه در اختیار رادیوهای دولتی اروپای آزاد و صدای آمریکا قرار دهد تا برای ارتقای به اصطلاح دموکراسی در ایران فعالیت کنند . وزیر امورخارجه آمریکا نیز در دفاع از اقدامات مداخله جویانه و خرابکارانه کشورش در مسائل داخلی ایران از اختصاص این بودجه حمایت کرده بود.