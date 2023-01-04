شهردار خارگ: رویداد عملی و فرهنگی سومین نکوداشت روز خارگ برگزار می‌شود

بوشهر- شهردار خارگ گفت: برای اولین بار همایش عملی و فرهنگی با محوریت موضوعات مرتبط با جزیره من جمله تاریخ و تمدن جزیره با حضور اساتید برجسته این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.