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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۸:۴۸

شهردار خارگ:

رویداد عملی و فرهنگی سومین نکوداشت روز خارگ برگزار می‌شود

رویداد عملی و فرهنگی سومین نکوداشت روز خارگ برگزار می‌شود

بوشهر- شهردار خارگ گفت: برای اولین بار همایش عملی و فرهنگی با محوریت موضوعات مرتبط با جزیره من جمله تاریخ و تمدن جزیره با حضور اساتید برجسته این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

شعیب بحرینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سومین نکوداشت روز خارگ اولین رویداد علمی روز خارگ در روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه در مجموعه فرهنگی صدف برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای اولین بار همایش عملی و فرهنگی با محوریت موضوعات مرتبط با جزیره از جمله تاریخ و تمدن جزیره با حضور اساتید برجسته این حوزه‌ها برگزار خواهد شد.

شهردار خارگ ضمن دعوت از همه شهروندان جهت شرکت در این همایش تصریح کرد: این همایش فرصت مغتنمی جهت تبیین ظرفیت‌های بالقوه این جزیره در حوزه‌های تاریخی میراث فرهنگی و محیط زیست است.

بحرینی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامه‌های نکوداشت روز خارگ است که در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ دی ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5673040

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