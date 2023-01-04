شعیب بحرینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت سومین نکوداشت روز خارگ اولین رویداد علمی روز خارگ در روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه در مجموعه فرهنگی صدف برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای اولین بار همایش عملی و فرهنگی با محوریت موضوعات مرتبط با جزیره از جمله تاریخ و تمدن جزیره با حضور اساتید برجسته این حوزهها برگزار خواهد شد.
شهردار خارگ ضمن دعوت از همه شهروندان جهت شرکت در این همایش تصریح کرد: این همایش فرصت مغتنمی جهت تبیین ظرفیتهای بالقوه این جزیره در حوزههای تاریخی میراث فرهنگی و محیط زیست است.
بحرینی خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی از دیگر برنامههای نکوداشت روز خارگ است که در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ دی ماه برگزار خواهد شد.
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