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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۸:۱۶

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان عنوان کرد؛

بارش برف و باران در کرمان/ احتمال آبگرفتگی وجود دارد

بارش برف و باران در کرمان/ احتمال آبگرفتگی وجود دارد

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان گفت: از امروز بارش برف و باران در کرمان آغاز می شود.

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته از امروز شاهد افزایش ابر در کرمان و آغاز بارش‌ها در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

وی گفت: بارندگی در مناطق سردسیر و مرتفع در قالب برف خواهد بود و احتمال لغزندگی جاده‌ها نیز وجود دارد.

وی از صدور هشدار زرد هواشناسی خبر داد و گفت: ماندگاری سرما نیز در استان ادامه دارد و از کشاورزان می‌خواهیم تدابیر لازم را در نر بگیرند.

حبیبی همچنین گفت: بارندگی در برخی از شهرستان‌ها موجب آبگرفتگی خواهد شد و از مردم نیز می‌خواهیم از مسیل‌ها فاصله بگیرند.

کد مطلب 5673053

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