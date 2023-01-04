بارش برف و باران در کرمان/ احتمال آبگرفتگی وجود دارد

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طبق پیش بینیهای صورت گرفته از امروز شاهد افزایش ابر در کرمان و آغاز بارشها در مناطق مختلف استان خواهیم بود.
وی گفت: بارندگی در مناطق سردسیر و مرتفع در قالب برف خواهد بود و احتمال لغزندگی جادهها نیز وجود دارد.
وی از صدور هشدار زرد هواشناسی خبر داد و گفت: ماندگاری سرما نیز در استان ادامه دارد و از کشاورزان میخواهیم تدابیر لازم را در نر بگیرند.
حبیبی همچنین گفت: بارندگی در برخی از شهرستانها موجب آبگرفتگی خواهد شد و از مردم نیز میخواهیم از مسیلها فاصله بگیرند.
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