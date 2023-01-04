به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد امین نقدی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه فرهنگ عمومی شهرستان فومن با اشاره به کیفیت خوب برگزاری مراسم شهید میرزا کوچک اظهار کرد: بهتر است در ضبط و تدوین برنامه‌های این شهید بزرگوار کوشا باشیم.

حجت الاسلام نقدی با بیان اینکه حوزه جوانان نیازمند توجه بیشتر است، اضافه کرد: تمام ظرفیت‌ها به روی ورزش متمرکز شده است.

وی با تاکید بر لزوم فعالیت بیشتر در حوزه ورزش و جوانان، افزود: متأسفانه در گذشته با ادغام ورزش و جوانان بسیاری از ظرفیت‌ها و برخی نیازهای جوانانمان که دغدغه‌های خانواده‌ها هم به شمار می‌رود از قبیل؛ ازدواج، اشتغال، تحصیل مغفول مانده است.

وی با بیان اینکه فرهنگ در کشورمان از اهمیت بالایی برخوردار است، اضافه کرد: بر همین اساس بهتر است بیشتر به مباحث امور جوانان و خانواده پرداخته شود.

امام جمعه فومن با اشاره به اینکه ورزشکاران و مربیان ورزشی باید مرام جوانمردی و پهلوانی را در اماکن ورزشی ترویج دهند ادامه داد: ورزش نیز باید در بطن جامعه نهادینه شود و شور و نشاط اجتماعی در خانواده‌ها بیشتر دیده شود.

حجت الاسلام نقدی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود بودجه فرهنگی ورزش در کجا هزینه می‌شود، افزود: زمین‌هایی که برخی ادارات دارند باید برای استفاده قشر جوان مورد بهره برداری قرار بگیرد.