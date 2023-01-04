اقتدار مقاومت اسلامی در جهان در حال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ سه‌شنبه‌شب در مراسم سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی در بندر امام حسن اظهار داشت: امروزه در غرب مادی گرایی بر معنویت غلبه کرده است.

وی اضافه کرد: مردم غرب برای لذت بردن از دنیای مادی سعی می‌کنند گوی سبقت را از دیگران بربایند و به همین منظور غربی‌ها در اقتصاد نظام سرمایه داری و در عرصه فرهنگ الگوی لیبرالیسم را به جهان معرفی می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان کرد: باید باور کنیم که امروزه صدای امت حزب الله در جهان طنین اندازه شده و صدای گام‌های استوار این امت در نزدیکی مرزهای رژیم غاصب اسرائیل شنیده شده و لرزه بر جان دشمن انداخته است.

وی ادامه داد: امروز آمریکا نه برای اریکه قدرت بر دیگر کشورها بلکه برای حفظ خودش دارد دست و پا می‌زند. گذشت زمانی که حاکمین آمریکا برای دیگر کشورها امر و نهی می‌کردند.

افروغ تصریح کرد: همانطور که معمار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.