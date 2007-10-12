انفجار خودروی بمب گذاری شده در بغداد 4 کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گفتند که براثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مرکز شهر بغداد، چهار نفر از جمله دو پلیس کشته و 15 نفر دیگر از جمله سه پلیس زخمی شدند.

این منابع افزودند: خودروی یاد شده در مسیر عبور گشتی پلیس در نزدیک در میدان الحریه در مرکز بغداد منفجر شد و خسارتهای فراوانی نیز به فروشگاههای نزدیک محل وارد کرد.



در همین حال، هیئت علمای اهل سنت عراق، کشتار زنان و کودکان عراقی در شمال غربی بغداد در حمله ارتش آمریکا را محکوم کرد.

شیخ محمد بشار الفیضی سخنگوی هیئت علمای اهل سنت به خبرگزاری فرانسه گفت: ما این اقدام را محکوم می کنیم و اشغالگران و دولت عراق مسئول هستند. به گفته وی، این اقدام حاکی از آن است که آمریکایی ها همچنان ارزشی برای انسان قائل نیستند و از حوادث درس نمی گیرند.

الفیضی افزود : همه عراقی ها خواستار خروج اشغالگران هستند و ریختن خون عراقی ها کافی است.

وی جامعه بین المللی و سازمانهای بشردوستانه را خطاب قرار داد و گفت: سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بین المللی کجا هستند درحالی که دهها و گاهی صدها نفر از مردم عراق قربانی می شوند و هیچ کسی اقدام نمی کند.

یک سخنگوی ارتش آمریکا امروز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعتراف کرد: در حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا در روز پنجشنبه (19 مهر) در نزدیک دریاچه الثرثار در 100 کیلومتری شمال غربی بغداد، 19 شورشی و 15 زن و کودک عراقی کشته شده اند.

این یکی از بالاترین آمار کشته های عراقی در جریان یک عملیات نظامی آمریکا از زمان آغاز جنگ در سال 2003 میلادی به شمار می رود.