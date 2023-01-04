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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۹:۵۷

استاندار همدان:

شهر جدید «حورا» طبق استانداردهای جهانی طراحی شود

شهر جدید «حورا» طبق استانداردهای جهانی طراحی شود

همدان_استاندار همدان با بیان اینکه معماری شهر حورا کاملاً بر اساس موازین و اصول معماری ارزشمند ایرانی-اسلامی طراحی می‌شود، گفت: معابر و خیابان‌های اصلی شهر، طبق استانداردهای جهانی طراحی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شامگاه سه شنبه در کمیسیون ماده ۵ بیان کرد: اساس شهر حورا باید به گونه‌ای بنیان نهاده شود که هزاران سال ماندگار باشد؛ بنابراین نباید ویژگی‌های آن محدود به زمان و تفکرات حال حاضر ما باشد.

وی ادامه داد: ورودی و خروجی اصلی شهر حورا باید کمترین خطر را برای مردم داشته باشد. یعنی دارای یک ورودی و یک خروجی اصلی و ایمن باشد.

استاندار همدان افزود: معابر و خیابان‌های اصلی شهر، طبق استانداردهای جهانی طراحی شود، خیابان‌ها حداقل از ۱۲ متر شروع و متراژ بالاتر بر اساس ظرفیت و نیازمندی شهر اجرا شود.

قاسمی فرزاد تصریح کرد: شهر حورا باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند نیازمندی توان‌یابان، روشن‌دلان و دیگر اقشار مختلف را پاسخگو باشد.

وی اظهار کرد: جانمایی‌های مجموعه‌های اداری، تفریحی ورزشی، فضای سبز، درمانگاه و بیمارستان و سایر امکان مورد نیاز، باید دقیق و حساب شده باشد.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه معماری شهر حورا کاملاً بر اساس موازین و اصول معماری ارزشمند ایرانی اسلامی طراحی می‌شود، ادامه داد: هتل‌ها، مهمانپذیرها، مراکز خدمات‌رسان در شهر جدید حورا باید دارای مرکزیت باشد تا هم دسترسی آسان وجود داشته باشد و هم قدرت رقابت و انتخاب در آن شکل گیرد.

وی با اشاره به اینکه قطعات آپارتمانی شهر حورا، در سه طبقه ۶ واحدی تعریف شود، گفت: کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری نکته نظرات لازم را به مشاوران طراح شهر حورا ارائه کنند.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه جاری کردن و رعایت عدالت آموزشی در فضاهای آموزشی، و دسترسی آسان به آن‌ها، باید در شهر حورا نمود داشته باشد، مطرح کرد: مشاوران طراح شهر حورا، باید ضمن رعایت اصول ترافیکی و محیط زیستی، تدابیر لازم برای کاهش آلودگی هوا، به طور کامل را نیز اتخاذ کنند.

استاندار همدان افزود: طراحی و ایجاد مراکز عرضه میوه و تره بار در شهر حورا امری ضروری است و این اقدام باید به گونه‌ای انجام گیرد که کلیه ساکنان این شهر بتوانند به این مراکز در نقاط مختلف به سهولت دسترسی داشته باشند.

کد مطلب 5673142

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