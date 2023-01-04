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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۹:۲۸

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بهره‌برداری از بیمارستان ثلاث باباجانی طی سال آینده

بهره‌برداری از بیمارستان ثلاث باباجانی طی سال آینده

کرمانشاه- مدیر شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی از بهره‌برداری بیمارستان ۳۲ تخت خوابی ثلاث باباجانی در نیمه اول سال آینده خبر داد.

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وهاب امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان ثلاث باباجانی در حوزه سلامت در مجموع دارای پنج مرکز جامع سلامت شهری و روستایی و یک بیمارستان صحرایی است که خدمات بهداشتی و درمانی را به شهروندان ارائه می‌کند.

وی افزود: شهرستان ثلاث باباجانی در بخش بهداشت ۳۲ خانه بهداشت دارد که توسط ۴۴ بهورز ارائه خدمت می‌کند و بیمارستان ۳۲ تخت خوابی ثلاث باباجانی در نیمه ابتدایی سال آینده به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ثلاث باباجانی تصریح کرد: در حال حاضر در بیمارستان سلامت این شهرستان متخصصان داخلی، زنان و زایمان، رادیولوژی، متخصص اطفال و قلب و عروق حضور به صورت پاره وقت حضور دارند.

وی ادامه داد: جمعیت شهرستان ثلاث باباجانی ۳۷ هزار نفر است و خدمات حوزه بهداشت و درمان به صورت شبانه روزی در مرکز شهری و روستایی تازه‌آباد و بیمارستان سلامت ارائه می‌شود.

کد مطلب 5673148

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