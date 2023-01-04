درآمد حاصل از معادن باید به مردم و مسائل استان اختصاص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری، صبح چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر با اشاره به تامین بودجه انتقال آب اظهار کرد: بودجه انتقال آب از سهم دولت از معادن استان تامین می شود و باید معادن در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

وی افزود: مسئله آب یزد، مسئله ای بسیار حیاتی برای استان است و باید تمام دستگاه ها و مسئولان استانی در این زمینه و برای تامین هزینه های انتقال آب همکاری لازم را داشته باشند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه همکاری معادن برای پروژه انتقال آب به یزد بسیار مهم است عنوان کرد: درآمد حاصل از معادن تماماً برای سهامداران نیست، بلکه به مردم استان نیز تعلق دارد؛ انتظار می رود همانطور که معادن با سرعت خطوط انتقال آب لازم برای معدن خود را ایجاد کردند، با همان سرعت هم به پروژه انتقال آب استان نیز کمک کنند.

وی افزود: ظرفیت معادن استان به میزانی است که می توانند به حل مشکل آب و سایر مشکلات استان کمک کنند بنابراین انتظار می رود معادن بزرگ استان در پروژه های مهم استانی نیز با استان همکاری کنند زیرا باید بدانند که معدن سرمایه ای است برای مردم و درآمد حاصل از آن باید برای مردم صرف شود.

ناصری با بیان اینکه برای حل تمامی مسائل و مشکلات در استان نیاز به افراد دلسوز و کاری است، عنوان کرد: باید در تمام جایگاه ها افرادی متعهد، متخصص و کننده کار باشند نه فقط در سخن مطلبی را بیان کنند اما در نهایت به فراموشی بسپارند.

وی افزود: باید از تمام ظرفیت های استان استفاده شود و یزد را به درستی به تمام دنیا معرفی کنیم؛ ظرفیت های گردشگری، مذهبی، سرمایه طبیعی و انسانی و.... نیاز به توجه بیشتر دارد.

امام جمعه یزد ادامه داد: نیاز است که افراد مجرب، متفکر، خلاق و عمل گرا در امور مختلف استانی با جدیت فعالیت کنند تا مسائل استانی به درستی و با سرعت حل شود؛ به گفته امام صادق (ع) خوب کار کردن از زیاد کار کردن مهم تر است.