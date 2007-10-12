هشدار هنیه به کشورهای عربی درباره عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسماعیل هنیه" در برابر هزاران نمازگزار فلسطینی در جریان مراسم نماز عید سعید فطر در ورزشگاهی در شهر غزه خواستار گرفتار نشدن در کنفرانسهای فریبکارانه ای شد که هدف از آن ضربه زدن و از بین بردن مسئله فلسطین است.

هنیه از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست از رفتن به کنفرانس ماه نوامبر که خطراتی برای مسئله فلسطین دارد، خودداری کند. وی همچنین درباره هرگونه امتیازدهی جدید درباره مسئله قدس و آوارگان و پناهندگان فلسطینی هشدار داد.

نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین خطاب به اعراب گفت: درحالی که سرزمین فلسطین تحت اشغال رژیم صهیونیستی است و میلیون ها فلسطینی در آوارگی به سر می برند، به رژیم صهیونیستی، عادی سازی روابط با خود را هدیه نکنید.

وی همچنین بر ضرورت وحدت سرزمینی و انسجام دوباره کرانه باختری و نوار غزه و وحدت نظام سیاسی فلسطین تاکید کرد تا به گفته وی، یک نظام و دولت واحد وجود داشته باشد.

هنیه گفت : ما با وجود جایگاه خود در تاریخ و سرزمین فلسطین، خواهان برپایی دولتی در غزه نیستیم و نمی خواهیم ساختار جداگانه ای را ایجاد کنیم، اما با امانت داری و شرافت آن را اداره خواهیم کرد تا خداوند میان ما و قوم ما گشایشی ایجاد کند.

وی همچنین ساختار سازی دوباره دستگاه های امنیتی فلسطین را خواستار شد و از کشورهای عربی به ویژه عربستان و مصر خواست تا از طریق موافقت با سیاستهای اشغالگران، به رژیم صهیونیستی، مشروعیت عادی سازی روابط با خود را هدیه ندهند.