  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۰

از سوی فیفا؛

غفاری ناظر دیدار تیم های فوتبال امید قطر و ژاپن شد

از سوی فیفا حسن غفاری به عنوان ناظر دیدار حساس تیم های قطر و ژاپن در مرحله مقدماتی المپیک 2008 چین انتخاب شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدار از گروه C رقابتهای انتخابی المپیک پکن روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه السد دوحه قطر برگزارخواهد شد و به همین منظور دکترغفاری رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال روز دوشنبه عازم قطرخواهد شد.

درحال حاضر در این گروه تیم ژاپن با 7 امتیاز درصدرجدول قرار دارد و قطربا 4 امتیاز تیم دوم است. تیم ژاپن با کسب حتی یک تساوی نیزصعود خود را قطعی خواهد کرد ولی قطر با پیروزی آنهم با تفاضل دوگل می تواند به عنوان تیم برتر این گروه راهی المپیک شود.

درپایان رقابتهای انتخابی المپیک چین سه تیم به این مسابقات صعود خواهند کرد. ضمن اینکه تیم چین نیز به عنوان میزبان چهارمین نماینده آسیا در المپیک 2008 خواهد بود .

کد مطلب 567358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها