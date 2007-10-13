غفاری ناظر دیدار تیم های فوتبال امید قطر و ژاپن شد

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدار از گروه C رقابتهای انتخابی المپیک پکن روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه السد دوحه قطر برگزارخواهد شد و به همین منظور دکترغفاری رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال روز دوشنبه عازم قطرخواهد شد.

درحال حاضر در این گروه تیم ژاپن با 7 امتیاز درصدرجدول قرار دارد و قطربا 4 امتیاز تیم دوم است. تیم ژاپن با کسب حتی یک تساوی نیزصعود خود را قطعی خواهد کرد ولی قطر با پیروزی آنهم با تفاضل دوگل می تواند به عنوان تیم برتر این گروه راهی المپیک شود.

درپایان رقابتهای انتخابی المپیک چین سه تیم به این مسابقات صعود خواهند کرد. ضمن اینکه تیم چین نیز به عنوان میزبان چهارمین نماینده آسیا در المپیک 2008 خواهد بود .