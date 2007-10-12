شکست ماموریت رایس و گیتس در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی لاوروف" در یک نشست خبری مشترک با "کاندولیزا رایس" و "رابرت گیتس" اظهار داشت : ما به توافقی دست نیافتیم.

در همین حال، رایس اظهار داشت : آمریکا به مذاکرات خود درباره سپر موشکی ادامه می دهد.

رابرت گیتس نیز در این نشست خبری گفت: طرح استقرار سپر موشکی در اروپا علیه روسیه نیست.

لاوروف در این زمینه تاکید کرد: اگر آمریکا سپر موشکی در اروپا مستقر کند، ما تدابیری را برای خنثی سازی این تهدید به کار خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ما ترجیح می دهیم از این سناریو جلوگیری شود.

به گزارش مهر، ولادیمیر پوتین در دیدار امروز خود با رایس و گیتس در اقامتگاه خود در حومه مسکو تاکید کرد: آمریکا نباید برای استقرار سپر موشکی در اروپا به زور متوسل شود و روابط خود با روسیه را به خطر بیندازد.

آمریکا در ماه ژانویه سال جاری (2007) به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، لذا به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل و تسلط بر سیستم های موشکی روسیه است.