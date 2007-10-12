رهبران مسیحی موافق و مخالف دولت لبنان با نصرالله صفیر دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امین جمیل رئیس جمهوری سابق، سمیر حعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) و پطرس حرب و نسیب لحود نامزدهای ریاست جمهوری از جمله بارزترین شخصیتهای مسیحی جناح حاکم برلبنان موسوم به جریان 14 مارس بودند که امروز با "نصرالله پطرس صفیر" اسقف اعظم مارونی های این کشور در تلاش برای دستیابی به توافق میان مارونی های جناح حاکم و مخالفان دولت درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید دیدار کردند.

جعجع در پایان دیدار با صفیر در منطقه بکرکی در شمال بیروت گفت : دیدار بسیار خوبی بود و نشستهای دیگری برگزار خواهد شد. وی این مطلب را در اشاره به نشستهایی بیان داشت که شاید در مرحله بعدی به دور از انظار عمومی با مارونی های جناح مخالف دولت و در صدر آنها میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان برگزار شود.

برپایه این گزارش،جعجع بدون اشاره به نام حزب الله لبنان، این جنبش را به زمینه سازی برای ایجاد ناآرامی در لبنان در صورت توسل جناح حاکم به انتخاب رئیس جمهوری براساس نصف به علاوه یک آرای نمایندگان مجلس متهم کرد.

جعجع با بیان اینکه رئیس جمهوری آینده "تحت تاثیر سوریه" نباشد، درباره میزان احتمال موفقیت در دستیابی به توافق درباره رئیس جمهوری آینده گفت: این میزان زیاد نیست، اما به تلاش ادامه خواهیم داد.

جمیل از دیگر رهبران مسیحی جریان 14 مارس نیز پس از دیدار با صفیر گفت : تعدادی ایده عملی بررسی شد و این دیدار مثبت و سازنده بود.

رهبران مارونی های مخالف دولت لبنان نیز شب با نصرالله صفیر در راستای تلاش برای رسیدن به توافقی میان مارونی های جناح حاکم و گروه های مخالف دولت درباره انتخاب رئیس جمهور آینده دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار میشل عون رئیس جریان ملی آزاد و نامزد ضمنی مخالفان برای ریاست جمهوری و سلیمان فرنجیه از نمایندگان سابق لبنان و رئیس حزب المرده حضور داشتند.

شایان ذکر است رئیس جمهوری لبنان باید از میان مسیحیان مارونی این کشور انتخاب شود که رهبران مارونی هم اکنون در دو گروه جناح حاکم و مخالفان دولت جای گرفته اند.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان از 24 سپتامبر تا 24 نوامبر خواهد بود.

قراربود نمایندگان مجلس لبنان درتاریخ 25 سپتامبر(سوم مهر) برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهند، اما به علت آنکه تعداد نمایندگان به حد نصاب دو سوم نرسید، این جلسه برگزار نشد و به 23 اکتبر (اول آبان) موکول شد.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، بر این باورند که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.