بیش‌ از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیهای اعلام کرد: در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگانهای عمل کننده سپاه و فراجا، بیشاز ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند.
در اطلاعیه روابط عمومی ادارهکل اطلاعات سیستان و بلوچستان آمده است: عناصر دستگیرشده که عمدتاً از اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه زاهدان بودند نقش مؤثری در نا امنی، ایجاد رعب و وحشت و سرقتهای به عنف در زاهدان داشتند.
این اطلاعیه میافزاید: اقدامات اطلاعاتی عملیاتی مشترک با همکاری سپاه و فراجا در برخورد با عناصر مخل امنیت باجدیت و اقتدار در دستورکار قرار دارد.
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