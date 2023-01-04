بیش‌ از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش در زاهدان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگان‌های عمل کننده سپاه و فراجا، بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند.

در اطلاعیه روابط عمومی اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان آمده است: عناصر دستگیرشده که عمدتاً از اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه زاهدان بودند نقش مؤثری در نا امنی، ایجاد رعب و وحشت و سرقت‌های به عنف در زاهدان داشتند.

این اطلاعیه می‌افزاید: اقدامات اطلاعاتی عملیاتی مشترک با همکاری سپاه و فراجا در برخورد با عناصر مخل امنیت باجدیت و اقتدار در دستورکار قرار دارد.