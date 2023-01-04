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۱۴ دی ۱۴۰۱، ۲۲:۲۳

توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)؛

بیش‌ از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش در زاهدان دستگیر شدند

بیش‌ از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش در زاهدان دستگیر شدند

زاهدان- توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش در زاهدان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی سلسله اقدامات اطلاعاتی و همکاری عملیاتی یگان‌های عمل کننده سپاه و فراجا، بیش‌از ۱۰۰ نفر از اراذل و اوباش و سارقان مسلح و اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان دستگیر شدند.

در اطلاعیه روابط عمومی اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان آمده است: عناصر دستگیرشده که عمدتاً از اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در حاشیه زاهدان بودند نقش مؤثری در نا امنی، ایجاد رعب و وحشت و سرقت‌های به عنف در زاهدان داشتند.

این اطلاعیه می‌افزاید: اقدامات اطلاعاتی عملیاتی مشترک با همکاری سپاه و فراجا در برخورد با عناصر مخل امنیت باجدیت و اقتدار در دستورکار قرار دارد.

کد مطلب 5673981

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    نظرات

    • ایرانی JP ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
      0 0
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      بی خیال رأفت اسلامی، به جد تا اشد مجازات.
    • سعید IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
      0 0
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      آفرین احسنت خدا قوت مشت آهنین دوای درد تروریستهای تجزیه طلب
    • نارویی IR ۱۸:۰۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
      0 0
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      تشکر وخسته نباشید به سربازان گم نام امام زمان از عوامل نیروی انتظامی درخواست میکنیم که یه سری به میدان کوثر-فلکه کوزه-بزنن اونجا اینقدر ماشین بدون ملاحظه دور میدان یاهر طرف که میخوان پارک میکنن .باعث ترافیک وتصادف میشن همه کسبه اطراف ومردمی که اونجا زندگی میکنند ازین همه شلوغی به تنگ اومدن ......
    • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      0 0
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      درودبرحافظان امنیت که این اغتشاشگران بی ناموس رامیگیرند
    • خاکستری IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      0 0
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      خدا قوت ،فراجادرشناسایی و معرفی لیدرهای این ارازل و اوباش کمک موثری می تواند داشته باشد ،انشاالله
    • سجاد IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
      0 1
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      احسنت خدا خیر نصیب شما کند

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