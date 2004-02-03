واليباليستهاي پاس پاداش مي گيرند

به گزارش خبرنگار "مهر" در پي پيروزي 3 - صفر پاس برابر تيم پرمهره پيكان ( مدافع عنوان قهرماني ) در هفته هجدهم رقابتهاي ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور به اعضاي اين تيم قول پاداش داده شد .

بر طبق شنيده ها مبلغ اين پاداش 250 هزار توماه است كه سرهنگ باران چشمه ، سرپرست تيم پاس وعده پرداخت آن را به بازيكنان تيم پاس داده است .