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۱۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۵۴

در پي پيروزي بر مدافع عنوان قهرماني ؛

واليباليستهاي پاس پاداش مي گيرند

اعضاي تيم واليبال پاس از مسئولان اين باشگاه قول پاداش گرفتند .

به گزارش خبرنگار "مهر" در پي پيروزي 3 - صفر پاس برابر تيم پرمهره پيكان ( مدافع عنوان قهرماني ) در هفته هجدهم رقابتهاي ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور به اعضاي اين تيم قول پاداش داده شد .
بر طبق شنيده ها مبلغ اين پاداش 250 هزار توماه است كه سرهنگ باران چشمه ، سرپرست تيم پاس وعده پرداخت آن را به بازيكنان تيم پاس داده است .

کد مطلب 56744

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