محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر کاهش دید همراه با پدیده مهگرفتگی در آزادراه زنجان - تبریز و محور ترانزیت زنجان - میانه وجود دارد، گفت: محورهای کوهستانی زنجان- بیجار، زنجان- دندی- تخت سلیمان، زنجان- تهم- چورزق، زنجان- طارم و خدابنده- سلطانیه- همدان درگیر بارشهای پراکنده هستند.
وی افزود: طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان در ساعات آینده، بارش های خفیف و پراکندهای را شاهد خواهیم بود و وزش باد به خصوص در گردنه های استان موجب کولاک خواهد شد.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان زنجانبا بیان اینکه تردد در محورهای کوهستانی با زنجیر چرخ امکانپذیر است، گفت: پدیده بارش پراکنده همراه با مهگرفتگی در برخی محورهای استان وجود دارد.
محمدی با تاکید بر لزوم رعایت اصول رانندگی در جاده های برفی و مه آلود، افزود: با وجود بارش برف، همه راههای استان اعم از اصلی، فرعی و روستایی باز است و تردد در آن جریان دارد.
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