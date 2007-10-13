مجوز تاسیس شعبه یک بانک خارجی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این بانک نسبت به صدور مجوز تاسیس شعبه یک بانک خارجی و نیز تبدیل دفتر نمایندگی یک بانک دیگر خارجی به شعبه اقدام کرد.
شورای پول و اعتبار اردیبهشت امسال با ارایه ماده واحدهای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی موافقت کرد که براساس آن، تاسیس بانک با سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی، تملک سهام بانکهای ایرانی توسط سرمایهگذاران خارجی و ایجاد شعب بانکهای خارجی در کشور مجاز میشود.
پیش از تصویب این مصوبه، تنها تاسیس شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد مجاز بود. برای اولین بار بانک تجارت ایران و اروپا درتاریخ 10 دی ماه سال 83 یا 1/1/ 2005 در کشور آلمان و با سرمایه گذاری 4 بانک ایرانی ملت ، تجارت ، صنعت و معدن و رفاه کارگران به ثبت رسید و سپس در جزیره کیش فعالیت خود را آغاز کرد.
استاندارد چارتر دومین بانک جهانی بود که در اواسط سال 84 در منطقه آزاد تجاری کیش شعبه تاسیس کرد. گفته میشود به زودی و با پایان عملیات ساختمانی، شعبهای از بانک فیوچر از بحرین در کیش به عنوان سومین بانک خارجی شروع به فعالیت خواهد کرد. بانک مرکزی هم همانند دیگر بانکهای فعال در کشور به نظارت بر عملکرد این بانک می پردازد.
به هر حال تعداد زیادی نمایندگی از بانک های خارجی در تهران به ثبت رسیده که از این میان، اکثر آنها نه به عنوان یک شعبه از بانک بلکه به عنوان یک دفتر نمایندگی فعالیت می کنند.
براساس این گزارش، این نمایندگیها واسطه ای هستند تا به انجام کارهای اسنادی میان شعبه اصلی بانک خود و بانک های ایرانی می پردازند. به عبارتی دیگر، این نمایندگیها تنها واسطه ای هستند میان ایران و شعبه اصلی بانک در کشور متبوع.
شاید به جرات بتوان گفت متصدیان اکثر این دفاتر نمایندگی در انتظار موافقت با لایحه اجازه فعالیت به بانک های خارجی در کشور هستند تا بتوانند به عنوان یک شعبه از بانک خارجی در کشور به فعالیت بپردازند.
اکثر این دفاتر نمایندگی ازشعب بانکهایی هستند که ایران در پروژه های مختلف ازآنها دریافت اعتبار ، وام و یا گشایش اعتبار اسنادی می کنند و در این میان بانکهای ایرانی اگر نیازمند ارتباط با بانک باشند به این دفاتر نمایندگی مراجعه می کنند.
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