يادآوري روزهاي به يادماندني

فريدون شهنواز كه سالها قبل مجموعه " دليران تنگستان" را دركارنامه خود ثبت كرده است درموردعلت دوري اش ازسينما چنين گفت : دوري من ازسينما ناخواسته بود با دلايلي ناگفتني ازسينما دوربودم ، اما قلب و ذهنم با سينما بود. دراين مدت حدود بيست و چند سال دوري ازسينماهجده فيلنامه نوشتم وبه تحقيق ومطالعه مي پرداختم . فيلم شاه خاموش ازموقعيت هاي تاريخي مختلف ساخته شده اول موقعيت ايران درجنگ اول جهاني بااعلام بي طرفي ودوم نقض اين بي طرفي ازسوي كشورهاي بيگانه . درداخل كشورهم احمد شاه را داريم ، شاهي كه دردوازه سالگي به سلطنت رسيد ، آن هم به قول خودش ناخواسته.

كارگردان شاه خاموش درپاسخ به علت ساخت چنين فيلمي بااشاره به اين كه ماايراني ها حافظه تاريخي نداريم يا نمي خواهيم داشته باشيم افزود: ساخت اين فيلم يادآوري مجدد آن دوران است. يادآوري يك مرحله دشوار از زندگي مردم ايران است اينكه در آن دوران چه ستمي بر ما روا داشته اند خواستم يادآوري كنم چه كساني دوستان و دشمنان ما بوده اند و اينكه كجاي تاريخ و جغرافياي دنيا ايستاده ايم.

نام مجموعه اي را كه از اين فيلم ساخته ام را به همين دليل روزهاي بياد ماندني نمي گذاشتيم.

همايون شهنواز در ادامه نحوه شخصيت پردازي فيلم را چنين توصيف كرد: قابل باور بودن بازي بازيگران در اين فيلم برايم مهم بود. نمي دانم چقدر توانسته ام آن واقعيت تاريخي را براي مردم ملموس سازم ، بايد بگويم من اين فيلم را براي مردم عادي ساختم ، بنابراين سعي كردم زباني ساده داشته باشد تا براي عموم مردم قابل فهم باشد درشخصيت پردازي همه افراد به مكتوبات موجود مراجعه كرديم.

مثلا مستوفي الممالك درزمان وقوع اين ماجرا محبوبيت داشته و مورد احترام رهبران و سران مشروطه است. ازجمله كساني كه با اوهم داستان بوده شهيد مدرس است . البته مستوفي بعد ها چه اهدافي را دنبال كرد ، به آن نپرداختم ، بلكه فقط درهمان مقطع تاريخي كه با افراد آزاده اي مثل مدرس بوده است مي پردازم.

كاظم هژيرآزاد ، درهمان ابتداي صحبت ، خود را چنين معرفي مي كند: من هژير آزاد هستم. سيما زياد مرا تحويل نگرفت بنابراين بيشترتئاتر وسريال كار كردم. چون اصلا من آدم تئاتر هستم. من به واسطه ديدن سريال " دليران تنگستان" با آقاي شهنواز آشنا شدم . " شاه خاموش " نيزمانند يك تذكراست تا ما به تاريخ و گذشته خودمان توجه كنيم وازاين طريق چشم انداز آينده خودمان را بشناسيم.