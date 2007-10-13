بینی زگیل دار و جثه چاق هم می تواند زیبا و جذاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه اومبرتو اکو به هنگام رونمایی از کتاب جدید خود (زشتی) در نمایشگاه فرانکفورت گفت: بینی زگیل دار، پوست لک دار و جثه چاق هم می تواند زیبا و جذاب باشد. شاید هیکل بدقواره و زشت هم بتواند زیباتر از خوش هیکلی تلقی شود.

وی در ادامه گفت: در جستجوی زشتی بودن خیلی مطبوع و جذاب است چون زشتی بسیار جذاب تر از زیبایی است. زیبایی اغلب خسته کننده است و همه اغلب می دانند که چه چیزی زیبا است. اما شما می توانید اشکال زشت را به هر صورتی که مایل باشید در بیاورید؛ مثلا می توانید از قد کوتاه متنفر باشید و یا آدم های گنده چنگی به دلتان نزند. حتی می توانید آدمی مثل پینوکیو با دماغ بزرگ درست کنید.

نویسنده "نام گل سرخ" در دفاع از زشتی گفت: چهره های زشت زیادی هستند که ما از آنها خوشمان می آید. مثلا جری لوئیس زشت است ولی ما دوستش داریم.

گفتنی است، کتاب جدید اومبرتو اکو که به تاریخ زشتی پرداخته، به دنبال "تاریخ زیبایی" او منتشر شده است. اکو در این کتاب با اشاره به نقاشی های پیکاسو و... از زشتی دفاع کرده است.