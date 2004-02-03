دو خبر كوتاه ادبي

* نهمين دوره فعاليت دفتر شعر جوان روز 5 شنبه 16 بهمن ماه با حضور شاعران و اعضاي دفتر شعر جوان فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. دفتر شعرجوان هر ساله پس از فراخوان درجرايد از بين شاعران جواني كه ذوق و قريحه شعري دارند ، تعدادي را به عنوان عضو به مدت يك سال انتخاب مي كنند.

اين دفتر از سال 1368 فعاليت هاي خود را آغاز كرده و هشت دوره را پشت سر گذاشته است و تاكنون بيش از 1200 نفر عضو تهراني و شهرستاني از جلسات نقد و بررسي كه با حضور شاعران و استادان فن درهر هفته برگزار مي شود استفاده كرده اند.



* كانون ادبيات ايران با همكاري فرهنگسراي دانشجو (شفق) ؛ نشست ويژه 25 سال شعر و داستان را تحت عنوان صبح ادبيات برگزار مي كند.

در اين نشست كه جمعي از شاعران ، منتقدان و داستان نويسان معاصر حضور دارند و به قرائت نمونه هايي از شعر و داستان امروز خواهند پرداخت.

همچنين سيد حسن حسيني ، پيرامون ويژگي هاي شعر و داستان 25 سال پس از انقلاب سخنراني مي كند.