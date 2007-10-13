مستی حمله به عراق از سر آمریکا پریده است

دکتر علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، با اشاره به این مطلب خاطرنشان کرد : آمریکا امروز عملا خود را در یک شرایط بسیار سخت قرار داده که از آن به باتلاق آمریکا در عراق تعبیر می شود .

وی با یادآوری اینکه آنچه در عراق می گذرد تکرار حوادث ویتنام است تصریح کرد : وضعیت نیروهای آمریکایی درعراق نمایشی از ضعف بزرگترین و مجهزترین ارتش مدعی جهان امروز است که حتی نمی تواند امنیت نیروهای خود را در عراق حفظ کند .

بروجردی هشدار داد : اگر آمریکا بخواهد در عراق باقی بماند ملت عراق تجربه انقلاب 1920 عراق در مقابل انگلیس را از خود نشان خواهند داد .

وی با اشاره به اینکه وضعیت مشابهی نیز در افغانستان وجود دارد یادآور شد : ملت افغانستان ملتی نیست که اجازه دهد خاک کشورش در اشغال بیگانگان باقی بماند .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا بوش برنامه زمانبندی را برای خروج نیروهای اشغالگر از عراق ارائه نمی دهد ؟ گفت : بوش دو مجلس را به عنوان حزب جمهوری خواه در آمریکا باخته است و تنها سنگر باقی مانده انتخابات ریاست جمهوری است .



بروجردی پیش بینی کرد : بوش و نئو محافظه کاران ریاست جمهوری را نیز از دست خواهند داد .

وی اضافه کرد : بوش نمی خواهد با اعلام خروج از عراق شکست دیگری را رسما بپذیرد گرچه زمان ، این شکست را بر بوش تحمیل خواهد کرد .

بروجردی با اشاره به اینکه بوش به دنبال این است که حرکتش را در عراق درست ، موفق و پیروزمندانه جلوه دهد افزود : اما واقعیت های صحنه حوادث دیگری را عملا رقم زده است .

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا ممکن است ایران بار دیگر بر سر مسائل عراق با آمریکا بر سر میز مذاکره بنشیند گفت : ما هیچ گاه درخواست کننده مذاکره با آمریکا نبوده ایم .

بروجردی با تاکید بر اینکه آمریکایی ها به صورت مکتوب و رسمی درخواست مذاکره با ایران را اعلام کردند افزود : مذاکره نیاز آمریکا و تاکید دولت عراق بود و ایران به خاطر کمک به مردم عراق آن را پذیرفت .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد : در صورت نیاز ممکن است این مذاکرات دوباره اتفاق بیافتد .