  1. سلامت
  2. درمان
۱۷ دی ۱۴۰۱، ۱۰:۲۳

رئیس بیمارستان شهید مطهری عنوان کرد؛

آمار سوختگی شغلی در ایران بالاتر از استاندارد جهانی

آمار سوختگی شغلی در ایران بالاتر از استاندارد جهانی

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، میزان سوختگی شغلی در ایران را بالاتر از استانداردهای جهانی دانست.

مصطفی ده مَرده‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالانه ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می‌دهد که ۱۰ درصد آنها در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند.

وی با اشاره به ۳۰۰۰ مورد فوتی ناشی از سوختگی در کشور، افزود: علل سوختگی در اطفال و بالغین، متفاوت است؛ به طوری که بیشترین علت سوختگی در اطفال، مایعات داغ است.

ده مرده‌ای با اشاره به علل گوناگون سوختگی در بالغین، گفت: سوختگی شغلی در کشور ما بیشتر از استانداردهای جهانی است.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، سوختگی در ایران را یک بیماری مظلوم تلقی کرد و افزود: بیشتر افرادی که در کشور دچار سوختگی می‌شوند، از اقشار ضعیف جامعه هستند که نیاز به حمایت دارند.

کد مطلب 5675422
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها