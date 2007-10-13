دانشگاه آزاد واحد بروجرد 10 میلیارد ریال از دانشجویان طلب دارد

مجتبی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد باید همه هزینه‌های عمرانی و جاری خود را از محل درآمدها تامین نماید افزایش بدهی دانشجویان به دانشگاه موجب می‌شود در اجرای برنامه‌ها و خدمات رسانی با مشکل روبرو شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته در این زمینه شش میلیارد ریال از سوی دولت تخصیص داده شده بود و امسال نیز به منظور رفاه حال دانشجویان همین مبلغ اختصاص داده شده است.

جعفرزاده ادامه داد: برای تسریع در پرداخت شهریه دانشجویان این دانشگاه اقدام به پرداخت وام‌های بلند با پرداخت بعد از فراغت از تحصیل شده است.