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۲۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۱۴

دانشگاه آزاد واحد بروجرد 10 میلیارد ریال از دانشجویان طلب دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد گفت: دانشجویان این دانشگاه بیش از 10 میلیارد ریال به دلیل تاخیر در پرداخت شهریه بدهکار هستند.

مجتبی جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجرد اظهار داشت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد باید همه هزینه‌های عمرانی و جاری خود را از محل درآمدها تامین نماید افزایش بدهی دانشجویان به دانشگاه موجب می‌شود در اجرای برنامه‌ها و خدمات رسانی با مشکل روبرو شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته در این زمینه شش میلیارد ریال از سوی دولت تخصیص داده شده بود و امسال نیز به منظور رفاه حال دانشجویان همین مبلغ اختصاص داده شده است.

جعفرزاده ادامه داد: برای تسریع در پرداخت شهریه دانشجویان این دانشگاه اقدام به پرداخت وام‌های بلند با پرداخت بعد از فراغت از تحصیل شده است.

کد مطلب 567544

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