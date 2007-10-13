1603فقره سند مالکیت روستایی در لرستان صادر شد

فرهاد خاکی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در مدت مشابه سال گذشته نیز تعداد یک هزار و 877 فقره سند مالکیت روستایی درلرستان صادر شد .
وی تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح سند دار کردن واحدهای روستایی در لرستان از سال 76 تاکنون، نقشه 73 هزار و 398 واحد روستایی درسطح استان تهیه شده است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان ادامه داد: از این تعداد نیز تاکنون اسناد مالکیت 31 هزار و 603 واحد روستایی در استان صادر شده است.
خاکی پور با اشاره بهاینکه حدود یکصدهزار واحد مسکونی روستایی در لرستان وجود دارد یادآور شد: براساس برنامههای بنیاد مسکن قراراست سالانه 10 هزار واحد روستایی سند دار شود.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی لرستان پیش بینی کرد با برنامهریزی های صورت گرفته تا پایان سال جاری بیش از 10 هزار واحد مسکونی دراستان سنددار شوند.
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