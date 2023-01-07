انسان هیچ وظیفه ای بالاتر از خودسازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی صبح شنبه در درس کلاس اخلاق در جمع نیروهای سپاه استان گیلان با اشاره به اینکه یکی از نامهای روز قیامت «یوم الحسرة» است، اظهار داشت: این نام که تنها در یک آیه از قرآن آمده، تعبیری تکاندهنده از روز قیامت که روز حسرت، تأسف و ندامت است.
وی با اشاره به فرمودهای از امیرالمومنین (ع) گفت: افرادی که مال و دارایی جمع کرده اما در راه خدا هزینه نمیکنند، به جهنم رفته اما پس از مرگشان کسی آن را تحویل گرفته که آن را بخشش میکند و به بهشت میرود.
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با بیان اینکه علیرغم اینکه دنیا زودگذر و فانی است اما انسانها اصلاً به فکر توشه آخرت خود نیستند، تصریح کرد: تا زمانیکه در دنیا هستیم، واجبات، فرایض و حقالناس را رعایت کنیم تا در قیامت دچار حسرت نشویم چراکه آن موقع راه بازگشتی وجود ندارد.
وی تفسیر و بازگویی آیه ۱۹۰ تا ۱۹۴ آل عمران را ضروری دانست و افزود: همانا دین (پسندیده) نزد خدا آئین اسلام است و اهل کتاب راه اختلاف نپیمودند مگر پس از آگاهی به حقانیت آن، و این خلاف را از راه حسد در میان آوردند. و هر کس به آیات خدا کافر شود بترسد که محاسبه خدا زود خواهد بود.
آیتالله فلاحتی با اشاره به اینکه خردمند کسی است که دائماً بهفکر خداست و اندیشه میکند، بیان کرد: خداوند ستارالعیوب و رازدار بندگانش است، اگر انسانها از اعمال گذشته یکدیگر اطلاع داشتند، دشمنیهای زیادی بر علیه هم انجام میشد.
وی با بیان اینکه هیچ وظیفهای بالاتر از خودسازی نداریم، اظهار کرد: بر اساس فرموده خداوند در آیه ۱۱۴ آل عمران برای پیمودن راه صالحان باید «در ایمان به خدا قاطع و به قیامت ایمان داشته باشیم» چراکه در این صورت مرتکب خطایی نخواهیم شد.
امام جمعه رشت امر به معروف و نهی از منکر و مشارکت و عجله در کار خیر را از دیگر شروط و لازمه صالح شدن دانست و یادآور شد: امیدوارم خداوند این توفیق را به ما بدهد که همواره مطیع فرمودههای خداوند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و قرآن باشیم.
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