طالبانی چهارشنبه به پاریس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی صوت العراق، منابع دیپلماتیک فرانسه اعلام کردند : جلال طالبانی رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه با نیکولا سارکوزی همتای فرانسوی خود در پاریس دیدار خواهد کرد.

به گفته این منابع، روابط دوجانبه میان عراق و فرانسه، اوضاع عراق و برنامه های آشتی ملی در این کشور از جمله موضوعاتی است که در این دیدار بررسی خواهد شد.

این منابع افزودند: مقامهای پاریس تصمیم گرفته اند که در اربیل پایتخت منطقه کردستان عراق، کنسولگری افتتاح کنند. پیش بینی می شود این مسئله تا پیش از اواخر سال جاری محقق شود.

منابع دیپلماتیک فرانسه در عین حال اعلام کردند که کنسولگری فرانسه در اربیل وابسته به سفارت این کشور در بغداد خواهد بود و این مسئله به معنی به رسمیت شناختن نظام فدرالی نخواهد بود و فرانسه همواره خواستار وحدت ارضی عراق است.

این منابع همچنین در مورد حضور نیروهای ائتلاف در عراق خاطرنشان کردند: فرانسه همواره خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بیگانه از عراق است.