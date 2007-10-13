نگرانی روسیه از همکاری موشکی آمریکا و ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو ژاپن، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که تلاش مشترک توکیو- واشنگتن در خصوص سامانه دفاع موشکی تلاشی برای حفظ برتری نظامی است و مسکو مخالف درگیر شدن ژاپن در استراتژی دفاع موشکی آمریکاست.

وی گفت: ما مخالف ساخت سیستم های دفاع موشکی هستیم که هدف آنها تضمین برتری نظامی واشنگتن است".

لاوروف که اواخر ماه جاری به ژاپن سفر خواهد کرد، تاکید نمود که افزایش روابط ژاپن، استرالیا و آمریکا در زمینه نظامی می تواند نتایجی منفی در پی داشته باشد.

گفتنی است که ژاپن و ایالات متحده ازسال گذشته و از زمان آزمایش هسته ای و موشکی کره شمالی به توسعه سیستم دفاع موشکی پیشرفته ای پرداخته و برنامه های مشترک دفاع موشکی خود را افزایش داده اند .

همچنین دو کشور ماه ژوئیه یک مانور موشکی مشترک برگزار کردند و دور دیگری از این مانورها قرار است ماه نوامبر برگزار شود.