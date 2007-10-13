سفر جنبلاط به آمریکا / موافقت گروههای سیاسی با تشکیل کمیته گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المستقبل چاپ لبنان، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه لبنان راهی آمریکا شد.

وی قرار است با مقامهای آمریکایی و مسئولان سازمان ملل متحد دیدار کند.

محور گفتگوهای جنبلاط در آمریکا، دادگاه بین المللی ویژه بررسی پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان و انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان نیز اخیرا به آمریکا سفر و با مقامهای این کشور و نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کرده بود.

وی نیز در این دیدارها خواستار تسریع در روند تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور حریری شده بود.

وی همچنین با تکرار ادعاهای خود مبنی بر دخالت سوریه در امور داخلی لبنان، خواستار جلوگیری از دخالت در انتخابات ریاست جمهوری لبنان شده بود.

از سوی دیگر به گزارش روزنامه الحیات چاپ لندن، نصرالله صفیر اسقف اعظم مارونیهای لبنان در دو دیدار جداگانه با سیاستمداران مسیحی جناح حاکم و مخالفان دولت لبنان که در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد، توانست موافقت این دو جناح را برای تشکیل کمیته ای برای گفتگو و دستیابی به توافق در مورد انتخابات ریاست جمهوری لبنان به دست آورد.

این کمیته متشکل از برخی رهبران جناح حاکم و مخالف دولت لبنان خواهد بود.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان از 24 سپتامبر تا 24 نوامبر خواهد بود.

قراربود که نمایندگان مجلس لبنان درتاریخ 25 سپتامبر(سوم مهر) برای انتخاب رئیس جمهور تشکیل جلسه دهند، اما به علت آنکه تعداد نمایندگان به حد نصاب دو سوم نرسید، این جلسه برگزار نشد و به 23 اکتبر (اول آبان) موکول شد.

موافقان تشکیل دولت وحدت ملی معتقدند که برای انتخاب رئیس جمهور باید حد نصاب دوسوم را در نظر گرفت، اما جناح اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به 14 مارس، بر این باورند که حد نصاب دوسوم برای انتخاب رئیس جمهور تا10 روز پایانی مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهور صحیح است و پس از آن در 10 روز پایانی؛ رئیس جمهور می تواند بر اساس اکثریت مطلق(رای جناح اکثریت یعنی حد نصاب نصف به علاوه یک) انتخاب شود.