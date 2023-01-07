به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز شنبه در حاشیه جلسه با دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور با هدف اجرایی شدن مصوبه مربوط به این نهاد، اظهار داشت: احداث کارخانه گیاهان دارویی شهرستان الیگودرز توسط جمعیت هلال احمر ایران یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است.

وی، عنوان کرد: پس از پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته توسط استاندار، در جلسه امروز با موافقت جمعیت هلال‌احمر، احداث آن وارد فاز اجرایی شد.

معاون استاندار لرستان، تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد با انجام مراحل نهایی مطالعات و فرآیند انتخاب پیمانکار حداکثر تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این پروژه در ناحیه صنعتی «چمن سلطان» شهرستان الیگودرز آغاز شود.

ابراهیمی، افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار و پیش بینی اشتغال ۸۰ نفر به صورت مستقیم می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های منطقه نقش به سزایی را در ایجاد زنجیره ارزش در منطقه ایفا کند.