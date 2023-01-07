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۱۷ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۱۷

معاون استاندار لرستان:

کارخانه گیاهان دارویی در الیگودرز احداث می‌شود

کارخانه گیاهان دارویی در الیگودرز احداث می‌شود

خرم‌آباد- معاون استاندار لرستان از آغاز احداث کارخانه گیاهان دارویی در شهرستان الیگودرز تا پایان سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز شنبه در حاشیه جلسه با دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور با هدف اجرایی شدن مصوبه مربوط به این نهاد، اظهار داشت: احداث کارخانه گیاهان دارویی شهرستان الیگودرز توسط جمعیت هلال احمر ایران یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است.

وی، عنوان کرد: پس از پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته توسط استاندار، در جلسه امروز با موافقت جمعیت هلال‌احمر، احداث آن وارد فاز اجرایی شد.

معاون استاندار لرستان، تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد با انجام مراحل نهایی مطالعات و فرآیند انتخاب پیمانکار حداکثر تا پایان سال جاری عملیات اجرایی این پروژه در ناحیه صنعتی «چمن سلطان» شهرستان الیگودرز آغاز شود.

ابراهیمی، افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱.۵ هکتار و پیش بینی اشتغال ۸۰ نفر به صورت مستقیم می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های منطقه نقش به سزایی را در ایجاد زنجیره ارزش در منطقه ایفا کند.

کد مطلب 5676065

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