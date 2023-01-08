به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی عصر شنبه در نشست با مسئولان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با اشاره به اهمیت و جایگاه این پایانه‌ها در تسریع و تسهیل ترانزیت کالا و جابجایی مسافر، گفت: روان سازی مسیرهای ترانزیتی استان به منظور توسعه تبادلات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای همسایه از اولویت‌های سیستان و بلوچستان است.

وی با بیان اینکه بهسازی راه‌های روستایی پیش‌نیاز توسعه و کاهش مشکلات روستاییان است، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۵۱ درصد جمعیت این استان در مناطق روستایی ساکن هستند ضروری است پروژه‌های راه روستایی در حال احداث استان با نظارت بیشتر و با کیفیت بالا ساخته و تکمیل شود تا شهروندان گرامی از مزایای آنها بهره مند شوند.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین بر افزایش تعداد مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در این استان تاکید کرد و گفت: مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی نقش مؤثری در رفاه و ایمنی رانندگان و کاربران جاده‌ای دارد که در استان سیستان و بلوچستان ضروری است به دلیل طول زیاد راه‌های ترانزیتی، شریانی و مواصلاتی مجتمع‌های خدماتی رفاهی بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب به بهره برداری برسد.

کرمی افزود: بستر لازم برای توسعه و افزایش مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی به شرط ورود سرمایه گذاران توانمند در استان فراهم است از این ظرفیت برای افزایش ایمنی سفر و کاهش تصادفات باید بهره گرفت.