۷۰۰ نفر از مردم قم با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند

ه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ذاکری رئوف عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در سالن همایش کرامت استانداری قم برگزار شد اظهار داشت: اهانت بی شرمانه نشریه فرانسوی به ساحت رهبر معظم انقلاب واکنش‌های متعددی در پی داشت و با تصمیمی که در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه گرفته شد قرار بر آن شد دروس حوزوی تعطیل شود و در صحن امام رضا (ع) حرم مطهر حضرت معصومه (س) تجمع بزرگ اغتراضی مردمی و حوزویان در واکنش به این اقدام سخیف برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم بیان داشت: از مردم انقلابی و ولایتمدار قم برای حضور پرشور در این مراسم اعتراض آمیز دعوت بعمل می‌آید و امیدواریم شاهد برپایی اجتماع پرشور و اثر بخش باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق هر سال به مناسبت قیام خونین مردم قم در ۱۹ دی، اقشار مختلف مردم قم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی مشرف خواهند شد اظهار داشت: در دیدارهای سال‌های گذشته تا ۵ هزار نفر از اقشار مختلف مردم قم به دیدار رهبر معظم انقلاب می‌رفتند که به لحاظ محدودیت شرایط امسال فقط ۷۰۰ نفر به این دیدار اعزام می‌شوند.

ذاکری با اشاره به چگونگی انتخاب افراد بیان داشت: با توجه به محدودیت ایجاد شده، امسال برنامه ریزی اینگونه بود تا انتخاب افراد برای حضور در این دیدار در مساجد باشد که در این راستا از روزهای گذشته ثبت نام علاقمندان در مساجد استان قم انجام شد و سپس قرعه کشی به عمل آمد تا هر مسجد یک آقا و یک خانم برای حضور در دیدار ۱۹ دی انتخاب شوند.