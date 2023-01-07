راه اندازی نظام جامع نظارت بر اشتغال ایجاده شده در دولت سیزدهم

به گزارش محمود کریمی بیرانوند عصر شنبه در جلسه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان غربی افزود: با راه اندازی این سامانه، اشتغالی که از سوی نهادهای مختلف ایجاد میشود، به سه صورت پیامکی، تلفنی و میدانی مورد بازرسی قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه گفت: راه اندازی نظام جامع نظارت بر اشتغال از اقدامات مهم دولت در راستای صحت سنجی و نظارت بر اشتغال ایجادی است، اضافه کرد: ضریب صحت در بررسی پیامکی اشتغال ایجادی در کشور حدود ۸۰ درصد است.
کریمی بیرانوند اظهار کرد: برای نظارت حضوری حداقل باید ۳۰ درصد طرحها به صورت میدانی مورد بازرسی قرار گیرد که این امر مستلزم همکاری استانداران در استانهای مختلف و البته دستگاههای اجرایی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار، در دولت سیزدهم اتاق شیشهای برای رصد همه اقدامات اشتغالی دولت در قالب سامانه رصد راه اندازی شده است.
کریمی بیرانوند گفت: این سامانه به همه دستگاهها اجازه میدهد که هر کاری برای اشتغال کرده اند، حتی اگر در حوزه مشاوره و آموزش باشد، ثبت کنند.
وی افزود: همچنین با راه اندازی این سامانه، نگاه را از تسهیلات محور و پول محور بودن اشتغال ایجادی عوض کرده ایم.
این مقام مسؤول اظهار کرد: یکی از مهمترین بخشهایی که با راه اندازی این سامانه مورد توجه قرار گرفته، اشتغال، بعد دوم تولید است و رونق تولید با ایجاد اشتغال محقق میشود.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر لزوم هم افزایی برای رسیدن به اهداف اشتغال در کشور اضافه کرد: دولت باید نگاه ویژه ای به استانهای محرومی نظیر آذربایجان غربی داشته باشد.
مهدی عیسی زاده ادامه داد: آذربایجان غربی عقب افتادگیهای تاریخی دارد که باید با توجه ویژه در حوزههای اعتباری و تسهیلاتی، این عقب افتادگی را روز به روز کمتر کرد.
وی با قدردانی از اقدامات بسیار خوب استاندار آذربایجانغربی در راستای اجرای طرحهای متعدد و کمک به بخش تولید گفت: مدیران دستگاههای اجرایی هم در این خصوص با اهتمام بیشتری تلاش کنند تا روند توسعه استان با شتاب بیشتری تداوم یابد.
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