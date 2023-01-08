امسال به یک میلیون تعهد اشتغال در کشور می رسیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی بیرانوند شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه در خصوص اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: با توجه به اتفاقات بسیار خوبی که در حوزه بهبود فضای کسب و کار در کشور صورت گرفته و به نتیجه رسیده، امکان ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دسترس است.

وی با اشاره به اینکه یکی از شعارهای دولت سیزدهم ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور بود، ادامه داد: البته در خصوص ثبت شغل‌های ایجادی ضمن سخت‌گیری خاص، اما با وزارتخانه‌ها تعامل داریم و این طور نیست که هر چیزی را به عنوان اشتغال بپذیریم.

کریمی بیرانوند افزود: در دولت سیزدهم اقدامات بسیار قابل توجهی در حوزه بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده پرداخت ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از نیمه دوم سال گذشته تاکنون در حوزه‌های مختلف، مانع زدایی از اعطای مجوزها، جان دوباره طرح‌های عمرانی، اتفاقات بسیار خوب در فعالیت بنگاه‌های نیمه فعال، مثبت شدن تجارت خارجی و مثبت شدن رشد اقتصادی از جمله این موارد است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سامانه رصد، همه اتفاقات اشتغال در کشور را به صورت ریز ثبت می‌کند، اضافه کرد: این سامانه بیش از ۱۸ هزار کاربر در سطح کشور و در دستگاه‌های اجرایی دارد که همه اطلاعات اشتغالی توسط آنها ثبت می‌شود البته این موارد راستی آزمایی شده و در سه مرحله مختلف نظارت کامل بر روی آنها صورت می‌گیرد.

کریمی بیرانوند درباره وضعیت آذربایجان غربی در حوزه اشتغال زایی گفت: این استان وضعیت خوبی به لحاظ سطح فعالیت‌ها دارد چرا که ۲ فصل متوالی است که نرخ بیکاری در استان تک رقمی شده و در حال حاضر هفت درصد است.

وی تاکید کرد: در یک سال و نیم اخیر تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های نیمه فعال در آذربایجان غربی به وضعیت خوبی رسیده و تسهیلات خوبی هم در حوزه اشتغال میان متقاضیان توزیع شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همه این اتفاقات خوب منجر به رسیدن به حدود ۶۷ درصد از تعهدات اشتغالی استان در سال جاری شده که مطمئن هستیم تا پایان سال به سقف تعهد خواهیم رسید.