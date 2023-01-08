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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۱۲

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان ۳۷ میلیون تن است

ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان ۳۷ میلیون تن است

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید گلشنی منفرد گفت: در سطح استان یکصد فقره معدن فلزی وجود دارد، که این میزان ۲۲ درصد از معادن استان را شامل می‌گردد.

وی با اشاره به اینکه ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌باشد تصریح کرد: میانگین ذخیره قطعی برای هر معدن فلزی بالغ بر ۳۷۵ هزار تن برآورد شده است.

گلشنی منفرد با اشاره به میزان استخراج اسمی این معادن عنوان کرد: استخراج اسمی معادن فلزی استان بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن می‌باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: میانگین استخراج اسمی برای هر معدن فلزی حدود ۲۸ هزار تن است.

وی در ادامه به وضعیت معادن استان اشاره کرد و افزود: هم اکنون در سطح استان ۴۵۳ فقره معدن وجود دارد که میانگین استخراج اسمی برای هر معدن بالغ بر ۲۹ هزار تن برآورد شده است.

کد مطلب 5676532

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