مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان: ذخیره قطعی معادن فلزی استان زنجان ۳۷ میلیون تن است

زنجان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ذخیره قطعی معادن فلزی استان بالغ بر ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است.