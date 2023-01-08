کارت زرد خاصیتی ندارد/ فاطمی امین باید استیضاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به تیم اقتصادی دولت گفت: متأسفانه روز به روز سفره مردم کوچک‌تر و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: از زمانی که استیضاح وزیر صمت رأی نیاورد، وضعیت خودرو فاجعه بار تر شده است. برخی از نمایندگان می‌گویند که به تازگی به وزیر صمت کارت زرد دادیم و این کارت زرد کفایت می‌کند. در حالی که حرف بنده آن است که کارت‌های زرد خاصیتی ندارد و تأثیری در اصلاح عملکرد یک وزیر ندارد و تنها راه اصلاح، استیضاح است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر صمت باید توضیح دهد که با کدام مجوز عرضه خودرو در بورس را شاهد هستیم و این مسئله باعث شده است که پول مردم به جیب دلالان خودرو برود و سازمان بازرسی کشور می‌خواهم با این اقدامات خلاف قانون وزیر صمت در عرضه خودرو در بورس برخورد شود در غیر این صورت خودم از وزیر صمت به سازمان بازرسی شکایت می‌کنم.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز هیچیک از سیاست‌های فاطمی امین در کاهش قیمت خودرو و کالا تأثیر نگذاشته و تقاضای بنده از نمایندگان این است که استیضاح وزیر صمت را امضا کنند.