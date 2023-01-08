پوشش کامل مخابراتی در جاده جدید سنندج به مریوان تا هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامهریزی استان کردستان در شهرستان مریوان اظهار داشت: اینکه پروژهای فعال باشد و تخصیص لازم را نیز دریافت گرده باشد و همزمان کارگران زحمتکش آن پروژهها ۶ ماه حقوق نگرفته باشد ضعف بزرگی به شمار میرود که باید اصلاح شود.
وی افزود: ما به عنوان مدیر، خادم و خدمتگزار مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا جایی که امکانپذیر است از گرفتاریهای آنان کم کنیم.
استاندار کردستان خاطر نشان کرد: قطعات به جامانده از جاده مریوان سنندج باید در اولویت قرار بگیرد و تخصیصها باید به صورت کامل صرف پیشبرد پروژهها و به نتیجه رساندن آنها شود.
زارعی کوشا افزود: باید برای کنارگذر غربی مریوان که نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک است تدبیر جدی اندیشیده شود و پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه شود.
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