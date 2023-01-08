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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

استاندار کردستان خبر داد؛

پوشش کامل مخابراتی در جاده جدید سنندج به مریوان تا هفته آینده

پوشش کامل مخابراتی در جاده جدید سنندج به مریوان تا هفته آینده

سنندج- استاندار کردستان از افتتاح پروژه پوشش کامل آنتن تلفن همراه جاده جدید مریوان در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز یکشنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کردستان در شهرستان مریوان اظهار داشت: اینکه پروژه‌ای فعال باشد و تخصیص لازم را نیز دریافت گرده باشد و همزمان کارگران زحمتکش آن پروژه‌ها ۶ ماه حقوق نگرفته باشد ضعف بزرگی به شمار می‌رود که باید اصلاح شود.

وی افزود: ما به عنوان مدیر، خادم و خدمتگزار مردم هستیم و باید تلاش کنیم تا جایی که امکان‌پذیر است از گرفتاری‌های آنان کم کنیم.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: قطعات به جامانده از جاده مریوان سنندج باید در اولویت قرار بگیرد و تخصیص‌ها باید به صورت کامل صرف پیشبرد پروژه‌ها و به نتیجه رساندن آنها شود.

زارعی کوشا افزود: باید برای کنارگذر غربی مریوان که نیازمند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تملک است تدبیر جدی اندیشیده شود و پیشنهادات لازم در این خصوص ارائه شود.

کد مطلب 5676558

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