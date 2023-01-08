به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی عصر یکشنبه در ویژه برنامه جانفدا با بیان اینکه سردار سلیمانی فرمانده جبهه مقاومت که همه دنیا به عظمت، شهامت، شجاعت او غبطه می‌خوردند نگاهش به شهید حسین پور این بود که ای کاش جای او به شهادت می‌رسید، اضافه کرد: یکی از برکات شهادت همین است که انسان‌ها را جاودانه می‌کند و انسان با شهادت اوج می‌گیرد و این شهید بزرگوار از این قصه مستثنی نبود.

وی در ادامه تصریح کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان برحسب وظیفه‌ای که در شناساندن شهید و شهادت از قاب کتابخوانی به مردم دارد برنامه‌های متنوعی تدارک دیده ازجمله پویش «جانفدا» که در قالب این پویش، برنامه‌های بصیرتی، شعرخوانی و همایش‌های متعددی برگزار شده است.

تقوی ادامه داد: رویکرد کتابخانه ها این است که برحسب وظیفه‌ای که بر دوش دارد حداقل‌های که در معرفی شهدا برگردن دارد بتواند به نحو احسن عملیاتی کند.

شهدای مدافع در جامعه الگوسازی شوند

پدر شهید حسین پور در ادامه این نشست به ابعاد مختلف مکتب شهید سلیمانی پرداخت و گفت: این مکتب می‌بایست تبیین شود.

وی بر ضرورت تبیین ابعاد مکتب شهید سلیمانی برای ترویج اندیشه و تفکر مکتبی این شهید و همچنین زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای مقاومت تاکید کرد و افزود: شهید حاج قاسم سلیمانی یک اسطوره و نماد استقامت و امیدواری برای امت اسلامی بود.

پدر شهید حسین پور با بیان اینکه شهید سلیمانی به مکتبی نوین برای جوانان این مرز و بوم تبدیل شده است، گفت: بصیرت دینی و انقلابی، دشمن شناسی، دشمن ستیزی، مردم دوستی و خدمت صادقانه به مردم از مهمترین مؤلفه‌های این مکتب است.

وی از همه مسئولان فرهنگی، رسانه‌ها، شعرا خواست از این ابزاری که در اختیار دارند برای شناساندن فرهنگ ولایی حاج قاسم و یارانش که همان تربیت زهرایی و ولایت مداری هستند و برای ترویج این فرهنگ استفاده کنند.