خیرین کاشمری ۲۶ میلیارد تومان به بخش درمان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مکارم ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خیرین سلامت شهرستان کاشمر که با حضور مسئولین و خیرین در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی در همه شهرستان مجمع خیرین سلامت فعال شده است که قبل از آن وقف و کارهای خیر در بهداشت و درمان قدمت دیرینه دارد و مردم واقف به این امر بوده اند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با بیان اینکه سلامتی از نیازهای اساسی زندگی افراد است، بیان کرد: بسیاری از افراد جامعه عضو بخش درمان که برای سلامت مردم فعالیت دارند و حتی بخشی از ادارات در امر بهداشت و درمان همکاری دارند و برخی از نظر مالی که توسط خیرین انجام می‌شود و بسیاری نیز با صرف وقت خود در بخش درمان برای سلامتی افراد جامعه تلاش می‌کنند.

وی عنوان کرد: طی همین دوسال اخیر که جامعه درگیر کرونا بود خیرین ۳ میلیارد ۲۸۰ میلیون تومان برای بخش درمان کمک کردند.

مکارم افزود: گرچه کاشمر ۱۶۲ هزار نفر جمعیت دارد ولی با توجه به اینکه ۴ شهرستان نزدیک شهر کاشمر هستند بخش درمان به ۴۰۰ هزار نفر جمعیت خدمات پزشکی ارائه می‌دهد به گونه‌ای که کاشمر بعد از مشهد به عنوان قطب دوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش درمان و آموزش قلمداد می‌شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر افزود: در دانشکده پرستاری شهرستان هم اکنون ۲۸۰ دانشجو در ۵ مقطع مشغول به تحصیل هستند و همچنین ماهیانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ عمل جراحی در بیمارستان‌های شهرستان انجام می‌شود که این تعداد با شهرستان‌های تربت حیدریه و نیشابور برابری می‌کند.

وی عنوان کرد: در دو سال از ۴ مرکز جامع نظام سلامت که در شهرستان راه اندازی شده است ۳ مرکز توسط خیرین شروع و با کمک دولت به اتمام رسید.

مکارم گفت: هرچه بیشتر در بهداشت سرمایه گذاری کنیم بار بخش درمان را کاهش خواهیم داد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر گفت: ما حتی شاهد ساخت خانه‌های بهداشت توسط خیرین در روستاها هستیم و این رو ارائه خدمات در روستاها نیز افزایش یافته است.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم که با حضور امام جمعه شهر، فرماندار شهرستان همراه بود از خیرین با اهدای لوح یادبود تقدیر به عمل آمد.