پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در اردبیل بالاتر از میانگین کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عبداللهی عابد عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برای نظارت بر پرداخت و اجرای تسهیلات تبصره ۱۸ استان اردبیل اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ مهمترین ابزار حفظ اشتغال است و اگر تأمین منابع مالی در این بخش لحاظ شود بخشی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تأمین خواهد شد.
وی از پرداخت یکهزار و ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در استان اردبیل خبر داد و بیان کرد: این میزان بالاتر از سهمیه ابلاغی کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بیان کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از جمله مهمترین ابزار ایجاد و حفظ اشتغال در استانهاست که در این راستا نیاز است یارانه سود این تسهیلات محقق شود و جزو برنامههای اولویتدار دولت قرار گیرد.
عبداللهی عابد ادامه داد: یکهزار و ۱۱ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در استان اردبیل پرداخت شده که درصد تحقق تسهیلات پرداختی ۱۱۸ درصد بوده و با اضافه شدن مبالغ دیگری که در حال پرداخت است این میزان به حدود ۱۲۳ درصد میرسد.
وی افزود: استان اردبیل عملکرد مناسبی در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ به میزان بالاتر از سهم ابلاغی کشور داشته و تلاش دستگاههای فعال در این خصوص قابل قدردانی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل میزان پرداختیها در حوزه صنعت را ۱۳۶ درصد عنوان کرد و گفت: لازم است کمیتههای نظارت شهرستانی هم تشکیل و گزارش اقدامات به کمیته استانی ارسال شود.
عبداللهی عابد با اشاره به اینکه نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ در مناطق برخوردار ۱۴ درصد و در مناطق کمتر توسعهیافته ۱۲ درصد لحاظ شده است، تصریح کرد: ایجاد اشتغال مولد در استانها میتواند زمینه رفع تخلفات و کاهش آمار جرایم در سطح کشور باشد.
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