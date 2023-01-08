  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۹ دی ۱۴۰۱، ۲:۴۹

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در کهگیلویه معطل اجرای زیر ساخت ها است

پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در کهگیلویه معطل اجرای زیر ساخت ها است

دهدشت_ مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ضعف خدمات زیرساختی و شبکه های آب و برق، روند ساخت طرح نهضت ملی مسکن در کهگیلویه را کند و معطل این موارد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستا شامگاه یکشنبه در نشست شورای نهضت ملی مسکن با اشاره به نبود زیرساخت آب و برق برای این طرح در کل استان افزود: ضعف زیر ساخت‌ها اجرای روند نهضت ملی مسکن در کهگیلویه را کند کرده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی وظیفه قانونی راه و شهرسازی است، بیان کرد: همه وزارتخانه‌ها در قبال مسکن مردم موظف هستند و راه و شهرسازی تعهدات خود ازجمله آماده کردن زمین، آورده مردمی و پرداخت وام بانکی را انجام داده است.

راستا تعداد مسکن ملی دهدشت را ۱۲۵۰ واحد عنوان کرد و گفت: هر قطعه زمین به دو نفر تحویل داده می‌شود و افراد شروع به ساخت می‌کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بیان داشت: کارگزار بنیاد مسکن است و آماده سازی و تحویل به مردم بعهده این نهاد است.

راستا ابراز کرد: ۴۸ واحد آماده بهره برداری است که متأسفانه فاقد آب، برق و زیر ساخت هستند.

وی افزود: پیمانکاران از این مشکل شاکی هستند و بارها با جلسات مختلف این مشکلات پیگیری شد، اما متأسفانه تاکنون حل نشده‌اند.

کد مطلب 5677058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها