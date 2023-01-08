پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن در کهگیلویه معطل اجرای زیر ساخت ها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستا شامگاه یکشنبه در نشست شورای نهضت ملی مسکن با اشاره به نبود زیرساخت آب و برق برای این طرح در کل استان افزود: ضعف زیر ساخت‌ها اجرای روند نهضت ملی مسکن در کهگیلویه را کند کرده است.

وی با بیان اینکه هماهنگی وظیفه قانونی راه و شهرسازی است، بیان کرد: همه وزارتخانه‌ها در قبال مسکن مردم موظف هستند و راه و شهرسازی تعهدات خود ازجمله آماده کردن زمین، آورده مردمی و پرداخت وام بانکی را انجام داده است.

راستا تعداد مسکن ملی دهدشت را ۱۲۵۰ واحد عنوان کرد و گفت: هر قطعه زمین به دو نفر تحویل داده می‌شود و افراد شروع به ساخت می‌کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بیان داشت: کارگزار بنیاد مسکن است و آماده سازی و تحویل به مردم بعهده این نهاد است.

راستا ابراز کرد: ۴۸ واحد آماده بهره برداری است که متأسفانه فاقد آب، برق و زیر ساخت هستند.

وی افزود: پیمانکاران از این مشکل شاکی هستند و بارها با جلسات مختلف این مشکلات پیگیری شد، اما متأسفانه تاکنون حل نشده‌اند.