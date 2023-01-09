  1. استانها
  2. زنجان
۱۹ دی ۱۴۰۱، ۹:۱۹

رئیس اداره نگه‌داری ابنیه فنی راه‌های راهداری زنجان:

۱۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان زنجان شناسایی شده است

۱۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان زنجان شناسایی شده است

زنجان-رئیس اداره نگه‌داری ابنیه فنی راه‌های راهداری زنجان گفت: طی سه سال گذشته ۱۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان زنجان شناسایی شده است.

حسین اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده علت عمده اکثر تصادفات در محورهای استان عامل انسانی است، گفت: در این راستا باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز کرد: طی سه سال گذشته ۱۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان زنجان شناسایی شده است و سه پروژه مهم بهسازی و تعریض در دست کار است.

رئیس اداره نگه‌داری ابنیه فنی راه‌های راهداری زنجان گفت: همچنین ۱۰ طرح بزرگ رفع نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان در دست اجرا است و در این راستا ۲۲ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی و ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای اجرای این طرح‌ها تخصیص یافته که اعتبار ۱۰ میلیاردی مختص محور قره‌پشتلو است و قراردادهای آن به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بسته شده و کارهای آن آغاز شده است.

اسکندری تاکید کرد: سال ۹۵ حدود ۹۷ نقطه حادثه خیز شناسایی شد که از این تعداد ۵۰ نقطه دارای تصادف عادی بود و ۴۷ نقطه دارای تصادف بالا بود.

وی افزود: سال ۹۹ هم شناسایی نقاط حادثه خیز نقاط حادثه خیز با همکاری پلیس راه استان زنجان در دستور کار قرار گرفت و حدود ۸۷ نقطه جدید شناسایی شد و به رکز ارسال شده و با ابلاغ اعتبارات ایمن سازی می‌شوند.

کد مطلب 5677128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها