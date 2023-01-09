حسین اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده علت عمده اکثر تصادفات در محورهای استان عامل انسانی است، گفت: در این راستا باید این مهم مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز کرد: طی سه سال گذشته ۱۸ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان زنجان شناسایی شده است و سه پروژه مهم بهسازی و تعریض در دست کار است.

رئیس اداره نگه‌داری ابنیه فنی راه‌های راهداری زنجان گفت: همچنین ۱۰ طرح بزرگ رفع نقاط حادثه‌خیز در محورهای مواصلاتی استان در دست اجرا است و در این راستا ۲۲ میلیارد تومان اعتبار از منابع ملی و ۱۰ میلیارد تومان از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور برای اجرای این طرح‌ها تخصیص یافته که اعتبار ۱۰ میلیاردی مختص محور قره‌پشتلو است و قراردادهای آن به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان بسته شده و کارهای آن آغاز شده است.

اسکندری تاکید کرد: سال ۹۵ حدود ۹۷ نقطه حادثه خیز شناسایی شد که از این تعداد ۵۰ نقطه دارای تصادف عادی بود و ۴۷ نقطه دارای تصادف بالا بود.

وی افزود: سال ۹۹ هم شناسایی نقاط حادثه خیز نقاط حادثه خیز با همکاری پلیس راه استان زنجان در دستور کار قرار گرفت و حدود ۸۷ نقطه جدید شناسایی شد و به رکز ارسال شده و با ابلاغ اعتبارات ایمن سازی می‌شوند.