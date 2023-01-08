آسیب های اجتماعی با کارهای فرهنگی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور امامی عصر یکشنبه در دیدار با سرپرست بهزیستی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه اداره کل تبلیغات اسلامی آماده همکاری در همه زمینههای فرهنگی با مجموعه بهزیستی استان است، اظهار کرد: یکی از طرحهای تبلیغات اسلامی تحت عنوان پایگاههای اجتماعی در استان فعال است که روحانیون در قالب این طرح به مناطقی که آسیبهای اجتماعی ممکن است بیشتر باشد اعزام میشوند تا از این آسیبها بکاهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: عدهای دیدگاه برنامه ریزی شدهای به فرهنگ ندارند و اگر کارهای فرهنگی به نحو احسن صورت گیرد بسیاری از آسیبها کاهش پیدا میکند و اداره کل تبلیغات اسلامی هر اندازه که توان و امکانات دارد در اختیار مجموعههای فرهنگی قرار میدهد و در قالب تفاهم نامههایی از طرحهای بهزیستی میتوانیم حمایت کنیم.
سرپرست بهزیستی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه ۸۵ درصد افراد مورد حمایت بهزیستی استان که حدود ۶۰ هزار، افراد معلول هستند، گفت: تنها سازمانی که به صورت تخصصی میتواند در حوزه معلولین فعالیت کند سازمان بهزیستی است.
پروین محمدپوری افزود: افراد آسیب دیده اجتماعی، زنان دور شده از خانواده، زنان بی سرپرست و بدسرپرست، معتادین و خانواده آنها و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از دیگر اقشار مورد حمایت سازمان بهزیستی هستند که عمده هدف ما توانمندسازی آنها با حفظ عزت نفس آن هاست.
سرپرست بهزیستی استان آذربایجان غربی توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی افراد مورد حمایت بهزیستی را از مهمترین اهداف این سازمان عنوان کرد و گفت: تنها هدف بهزیستی فقط توزیع بسته معیشتی و کمک مالی … نیست بلکه مهمترین اهداف ما پیشگیری از آسیبهای اجتماعی با برگزاری برنامهای فرهنگی، شناسایی افراد آسیب دیده و درمان آن، غربالگری کودکان و… است.
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