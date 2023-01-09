برگزاری بزرگترین رویداد گردشگری فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن نژاد صبح دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: طی ٩ ماهه اول امسال ٢٣ زیرساخت گردشگری به حوزه گردشگری استان فارس اضافه شده است.

وی ادامه داد: نوروز ١۴٠١ استان فارس بهترین استان کشور در حوزه جذب و ساماندهی گردشگران در کشور معرفی شد لازم به ذکر است که با ایجاد سفرهای جایگزین زمینه مدیریت گردشگران در نوروز ١۴٠١ فراهم شد.

محسن نژاد در حوزه میراث فرهنگی تاکید کرد: تهیه ٣٠ پرونده آثار غیر منقول، ١١ اثر منقول، تهیه حریم ٨ اثر طبیعی، مرمت یک هزار و ۵٠٠ اثر تاریخی از جمله شاخص ترین اقداماتی است که در این بخش صورت گرفته است.

به گفته این مقام مسئول دو موزه بخش خصوصی در استان فارس طی سال جاری به افتتاح رسیده و اکنون بیش از ۵٠ موزه در استان فارس در حال فعالیت اند.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس ادامه داد: سه هزار و ٨٧ اثر ملی و چهار اثر شاخص جهانی در استان فارس به ثبت رسیده است.

محسن نژاد تاکید کرد: باغ موزه مشاهیر در پایان سال ١۴٠١ فاز نخست آن قرار بود افتتاح شود اما برخی از مشکلات نظیر تملک زمین شاید عاملی باشد که موجب شود افتتاح این موزه با تأخیر همراه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس در خصوص برگزاری نمایشگاه گردشگری پارس متذکر شد: این اولین نمایشگاه گردشگری پس از شیوع کرونا بوده و قرار است از ٢٠ دی ماه در شیراز آغاز به کار کند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه بهترین فرصت برای معرفی توانمندی‌های فارس است ادامه داد: معاون گردشگری وزارت گردشگری نیز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه حضور خواهد داشت و سیزدهمین نمایشگاه صنایع دستی نیز همزمان با این نمایشگاه افتتاح خواهد شد.