به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دو شنبه در ستاد جوانی جمعیت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرایی شدن طرح جوانی جمعیت، دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر ارائه مشوق‌های فرزند آوری تلاش‌های لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی با گلایه از بانک‌های خصوصی گفت: هر بانک خصوصی که در خصوص پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج مانع ایجاد کند پلمب می‌شود.

وی همچنین یکی از مشوق‌های فرزند آوری را راه اندازی مراکز شیردهی در پارک‌های اصلی شهرها عنوان کرد و گفت: با تأمین سیستم گرمایش و سرمایش در پارک‌های اصلی، راه اندازی مراکز شیردهی برای نوزادان می‌تواند اقدام مؤثری در جهت تشویق به فرزند آوری تلقی شود.