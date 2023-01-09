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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۳۱

خط و نشان استاندار خراسان شمالی؛

بانک‌های خصوصی که وام فرزندآوری پرداخت نکنند پلمب می‌شوند

بانک‌های خصوصی که وام فرزندآوری پرداخت نکنند پلمب می‌شوند

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: هر بانک خصوصی که در خصوص پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج مانع ایجاد کند پلمب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح دو شنبه در ستاد جوانی جمعیت خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای اجرایی شدن طرح جوانی جمعیت، دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر ارائه مشوق‌های فرزند آوری تلاش‌های لازم را داشته باشند.

استاندار خراسان شمالی با گلایه از بانک‌های خصوصی گفت: هر بانک خصوصی که در خصوص پرداخت تسهیلات فرزند آوری و ازدواج مانع ایجاد کند پلمب می‌شود.

وی همچنین یکی از مشوق‌های فرزند آوری را راه اندازی مراکز شیردهی در پارک‌های اصلی شهرها عنوان کرد و گفت: با تأمین سیستم گرمایش و سرمایش در پارک‌های اصلی، راه اندازی مراکز شیردهی برای نوزادان می‌تواند اقدام مؤثری در جهت تشویق به فرزند آوری تلقی شود.

کد مطلب 5677622

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