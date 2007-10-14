6 جایگاه جدید CNG در شهرهای مختلف کشور مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، جایگاهای CNG جدید که هفته گذشته تا تاریخ 18/7/86 به بهره برداری رسیده در شهرهای دزفول ، مینو دشت، علویجه، جاده رشت، انزلی ، رود سر و ارومیه به صورت دو منظوره در داخل پمپ های بنزین احداث شده است.

تاکنون 180 جایگاه CNG به صورت تک منظوره و 65 جایگاه در پمپ های بنزین به صورت دو منظوره احداث شده است. همچنین 13 جایگاه CNG توسط بخش خصوصی وبا حمایت و کمک بلاعوض شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

روند توسعه و افزایش جایگاه هایCNG در راستای اجرای تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 تا رسیدن به یک هزار جایگاه در سال جاری ادامه می یابد و هر هفته جایگاه های جدید احداث شده در سراسر کشور به بهره برداری خواهند رسید.