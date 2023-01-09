رقابت ملی بانوان خوشنویس استان زنجان در جشنواره «مشق مادر»

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره ملی بداهه‌نویسی بانوان خوشنویس ایران با کتابت اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا (س)، آیات و اشعار با موضوع مقام مادر و زن در رشته‌های نستعلیق و شکسته نستعلیق با عنوان «مشق مادر» عصر روز جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ لغایت ۱۹ همزمان با ولادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حوزه هنری زنجان؛ بانوان خوشنویس علاقمند به حضور می‌توانند، ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۳ دی ماه با مراجعه به فرهنگسرای امام خمینی (ره) به بداهه‌نویسی و مرثیه‌نویسی القاب حضرت زهرا (س)، آیات و اشعار با موضوع مقام زن و مادر بپردازند.

طبق قوانین تعیین شده از سوی دبیرخانه اولین جشنواره بداهه‌نویسی خوشنویسی ویژه بانوان «مشق مادر»، فقط آثاری در بخش داوری جشنواره شرکت داده می‌شوند که در زمان برگزاری رویداد به صورت حضوری تولید شده و برچسب مشخصات هنرمند، پشت اثر الصاق شده باشد. همچنین آثار تولیدی پس از جمع‌آوری توسط حوزه هنری استان، مهر و موم شده و بلافاصله برای داوری به دبیرخانه جشنواره ارسال خواهند شد و در این راستا آثار فاقد برچسب و آثاری که هنرمندان شخصاً اقدام به ارسال آنها کنند، پذیرفته نخواهد شد.

در این جشنواره، عبارات و اشعار مورد نظر در روز بداهه‌نویسی در اختیار هنرمندان حاضر قرار داده خواهد شد و انتخاب رنگ مرکب، رنگ کاغذ، جنس کاغذ و دانگ قلم اختیاریست، همچنین هنرمند باید ابزار کار خود را نیز به همراه داشته باشند.

یکی دیگر از قوانین این جشنواره بر این است که آثار دریافتی عودت داده نمی‌شوند و شرکت در این رویداد به منزله پذیرش قوانین جشنواره می‌باشد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فراخوان می‌توانند به سایت www. Artqazvin.ir مراجعه کنند.

آثار برتر مسابقه بداهه‌نویسی بانوان خوشنویس کشور پس از ارزیابی در قالب مراسم اختتامیه ویژه برنامه «مشق مادر» که ۶ بهمن ماه در حوزه هنری قزوین برگزار می‌شود، هنرمندان منتخب معرفی و به ۱۵ اثر برتر جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۱۰۰ هنرمند منتخب جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی برخوردار خواهند شد.