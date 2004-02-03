ضعف اقتصادي عامل خنثي شدن مبارزه با مواد مخدر در كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر فريبرز رئيس دانا امروز در نشست تخصصي بررسي اقتصاد مواد مخدر در ايران افزود : كشف ضرايب تقاضا براي مواد مخدر در گروههاي سني ، گروههاي جنسي و گروههاي شغلي كمك شاياني به اين مبارزه مي كند و اگربازدهي بودجه اي كه مصرف مي شود مورد بررسي قرار گيرد مبارزه با مواد مخدر بسيار تاثير گذار تر خواهد بود .

وي ادامه داد : غربي ها توليد مواد مخدر در افغانستان را متوقف نمي كنند ، زيرا اين كالا در غرب مصرف كننده دارد و در صورتي كه توليد اين مواد متوقف شود مصرف كنندگان غربي از مواد صنعتي كه به مراتب خطرناكتر هستند استفاده مي كنند .

وي گفت : بايد به جاي كاهش تقاضاي موجود ، روند تقاضاي مواد مخدر را كاهش داد و كنترل كرد .

دكتر سعيد مدني نيز در اين مراسم گفت : تاريخچه مبارزه با مواد مخدر در ايران نشان مي دهد كه نتايج حاصل با اهداف قانون منطبق نيست و اقتصاد مواد مخدر ، مكانيزم خودش را دارد ، بنابراين قوانين به نتيجه دلخواه نرسيده است و بايد بازنگري شود .