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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۹:۰۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد؛

بارش در همه محورهای اصفهان/نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش هستند

بارش در همه محورهای اصفهان/نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش هستند

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همه محورهای استان اصفهان از امشب برفی و بارانی می‌شود.

منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در زمینه بارش برف و باران اظهار داشت: کاهش دما و بارش برف و باران برای همه نقاط استان اصفهان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران استان به تیم‌های امداد زمستانی درمناطق شهری، روستایی و محورهای جاده‌ای استان اعلام آماده باش کرده است، ادامه داد: بارش‌ها در همه محورها به ویژه محورهای غربی و جنوبی از امشب آغاز می‌شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تجهیزات انجام عملیات راهداری زمستانی در راه‌ها به منظور پیشگیری از بروز اختلال در تردد ایمن و روان درمحورهای ارتباطی مستقر شده است.

وی افزود: رعایت اصول ایمنی در سفرهای برون شهری، با داشتن تجهیزات زمستانی زنجیر چرخ، عدم فعالیت کوه‌نوردی، کسب اطلاع از تلفن ۱۴۱ مدیریت راه‌ها قبل از سفر، حفاظت گلخانه‌ها در برابر تغییرات دمایی و شبکه‌ها و تأسیسات آب و گاز در برابر یخبندان و رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم گرمایشی و صرفه جویی در مصارف برق و گاز توصیه می‌شود.

کد مطلب 5678001

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      14 1
      پاسخ
      خداروشکر برف مباره انشالله تا24ادامه داشته باشه
    • IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      17 0
      پاسخ
      با سلام بر هم وطن گل ۰ به امید خدا شهرستان تیران کرون غرب اصفهان هس سفید پوش شده س برف بسیار زیبا در حال بارش هس
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      22 1
      پاسخ
      خداروشکر🥺🥺
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      16 3
      پاسخ
      چرا یه نفر نمیگه ای خدا شکرت که به فکر مایی واقعا یک روز خورشید را تماشا کردی چرا ما غرق این دنیا شدیم
      • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
        0 0
        چون ملت دلشون به چیزی شادنیست وامیدی ندارند درسته اب بزرگترین نعمته ولی امیدی نذاشتند بمونه وروز به روز ابران وملتش روبه نابودی
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      11 3
      پاسخ
      خداراشکر شهرضا هم سفيد پوش از برف شد
      • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        2 1
        خدارا شکر به شهرضا هم برف قشنگی میاد
      • . IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        1 1
        برف نترسیده که اومده اونجا😕
    • ا.عسگری شهرضا(شهر شهید همت) IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      الحمدالله ازبرکت الهی که در استان درحال باریدن هست برف ازشب دوشنبه شروع وشهرسفیدپوش شده،الانم کم کم درحال بارش هست،مدارس ابتدایی تعطیل شدکه بخاطر مقداربارش لزومی نداشت،اماایکاش چهارشنبه که احتمال یخ بندان وجود داره تعطیل کنند
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      7 0
      پاسخ
      سلام خداروشکرمیکنیم بارش برف ازپشتکوه فریدونشهر نزدیک یک متر
    • امیر شوشتری IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا شکرت شاهین شهر سفید پوش شد
    • علی ظاهری IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      نعمت خدا فریدن راغرق در شادی کرد سپاس ازاین همه برکت
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خدا راشکر
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خداروشکر باغ ابریشم هم سفید پوش شده
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      برف توی مبارکه قطع شده
    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      خداروشکر سمیرم هم دوباره سفید پوش شد⛄❄
    • احمد صفدریان IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      شیشه فروش حرف زیاد میزنه. سرتیتر خبرت ببین چیه در موردش بنویس
    • IR ۱۷:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      0 1
      پاسخ
      این عکسه شهرستان سمیرمه
    • ابوالفضل IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      بازم خدا که به فکر ماست..مسوولین که هیچی.. فولادشهر هم برف خوبی حدود20سانت اومده..
    • IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا شکرت فقط خودت
    • سیدمهدی IR ۱۸:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      3 0
      پاسخ
      خداروشکر...فریدونشهر امسال عالی بود ...هردفعه نزدیک یک متر میاد
    • علی IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      ایشالا بازم برف بیاد
    • IR ۲۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
      1 0
      پاسخ
      لطفا بفرمائید که راهداران مستقر در کوهپایه هم حرکتی بنمایاند
    • IR ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      خوانسارهم امسال عالی بوده الانم ۲۵سانتی متربرف اونده مدارس وادارحاتم تعطیل سه شنبه دیروزتا شنبه تعطیل، خوشبحال کارمندان دولت. تورم وگرانی روز به روز بیشتر برف وآب نعمته ولی خدا کنه ملت درآمدشون وحقوقها بیشتر بشه با این وضع که مصیبته 😢خیاطی

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