منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان در زمینه بارش برف و باران اظهار داشت: کاهش دما و بارش برف و باران برای همه نقاط استان اصفهان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت بحران استان به تیم‌های امداد زمستانی درمناطق شهری، روستایی و محورهای جاده‌ای استان اعلام آماده باش کرده است، ادامه داد: بارش‌ها در همه محورها به ویژه محورهای غربی و جنوبی از امشب آغاز می‌شود.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: تجهیزات انجام عملیات راهداری زمستانی در راه‌ها به منظور پیشگیری از بروز اختلال در تردد ایمن و روان درمحورهای ارتباطی مستقر شده است.

وی افزود: رعایت اصول ایمنی در سفرهای برون شهری، با داشتن تجهیزات زمستانی زنجیر چرخ، عدم فعالیت کوه‌نوردی، کسب اطلاع از تلفن ۱۴۱ مدیریت راه‌ها قبل از سفر، حفاظت گلخانه‌ها در برابر تغییرات دمایی و شبکه‌ها و تأسیسات آب و گاز در برابر یخبندان و رعایت اصول ایمنی در استفاده از لوازم گرمایشی و صرفه جویی در مصارف برق و گاز توصیه می‌شود.